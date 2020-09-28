На пожаре в Рязани эвакуировали 50 человек

Во время пожара на улице Рытикова в Рязани эвакуировали 50 человек, четверых спасли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в 10-этажном жилом доме поступило в воскресенье, 27 сентября, в 10.45. Горела 2-комнатная квартира площадью 50 кв. метров.

В результате пожара огнём была повреждена комната на площади 12 кв. метров. Люди не пострадали.

– На пожаре эвакуировано 50 человек, спасено 4 человека, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области.

Причина пожара и размер материального ущерба будут установлены позднее.

На место происшествия выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.