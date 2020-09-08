На посёлок Сараи в Рязанской области обрушился ураган

Вечером во вторник, 8 сентября, на посёлок Сараи в Рязанской области обрушился настоящий ураган. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Напомним, ранее региональное ГУ МЧС России выпустило метеопредупреждение. Синоптики ожидали усиления ветра, дожди и грозы.

По данным СМИ, поднявшийся ветер в Сараях гонял пыльные бури, ломал сучья и даже валил деревья. При этом дождя, который обещали синоптики, на момент публикации материала ещё не было.

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Также сообщается, что в посёлке из-за возгорания сухой травы и мусора повсеместно отключали электричество.