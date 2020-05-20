На посту ДПС в Рязани водитель наехал на инспектора и пытался скрыться

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Днём в среду, 20 мая, на посту ДПС ГИБДД «Солотчинский» в Рязани водитель наехал на инспектора и попытался скрыться. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ЧП случилось около двух часов дня. Сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Лада Веста». Выяснилось, что за рулём находился 35-летний житель Рязанского района. Водительских прав у мужчины с собой не было, кроме того, его машина была затонирована.

Когда один из инспекторов ДПС попытался проверить светопропускание стёкол автомобиля, водитель начал кричать и не соглашаться с требованиями правоохранителя. Затем он начал движение задним ходом и совершил наезд на инспектора. После этого нарушитель поехал в сторону центра Рязани.

За автомобилем была организована погоня. На требования остановиться мужчина не реагировал. Вскоре его задержали. У 34-летнего лейтенанта полиции, на которого наехал водитель, по предварительным данным, ушибы ноги.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Он был трезв. На мужчину составили протоколы за административные нарушения.

По факту наезда на сотрудника полиции проводится проверка.