На подтверждении в рязанском Роспотребнадзоре ещё 46 положительных тестов на коронавирус

По данным на утро пятницы, 24 апреля, в Рязанской области зарегистрированы 429 случаев заболевания коронавирусом. Ещё 46 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном Роспотребнадзоре. Такие данные приводит опергруппа правительства Рязанской области.
32 жителя Рязанской области уже выздоровели.
Под наблюдением врачей в настоящее время находятся 1463 человек. 2388 уже прошли обследование. Они здоровы.
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