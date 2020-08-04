На пешеходном переходе в центре Рязани сбили женщину

В понедельник, 3 августа, на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Рязани сбили 33-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в 18.10 у дома №2/6 на улице Маяковского в Рязани. Наезд на пешехода совершил 32-летний водитель автомобиля «Рено Дастер». Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.