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На опасных участках рязанских дорог установили барьерные ограждения

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В Рязанской области завершена установка барьерного ограждения на аварийно-опасных участках дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ограждения, предотвращающие съезд машин с проезжей части, появились на 14 участках 4 дорог.

Конструкции установлены на трассах Рязань — Пронск – Скопин (5 участков); Рязань – Ряжск – Данков – Ефремов (4 участка); Рязань (от села Шумашь) – Спасск Рязанский – Ижевское – Лакаш (3 участка); Спас-Клепики – Рязань (2 участка).

Эти участки выбрали по итогам обследований, проведенных специалистами ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» совместно с представителями УГИБДД.

Работы велись около месяца. За это время установили 7 742 метра оцинкованных металлических конструкций.

Подрядчики установят еще более 10 километров дорожных светоотражателей по оси проезжей части: для обозначения полос движения и предотвращения выезда на встречную полосу в темное время суток, сообщает группа Дороги Рязанской области.

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