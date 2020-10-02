На окраине Рязани совершено нападение на девушку – соцсети

Днём в четверг, 1 октября, на улице Забайкальской в Рязани совершено нападение на девушку. Об инциденте в Дягилеве сообщается в группе RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ.

По словам автора поста, всё произошло у дома №17 около 16.40. Неизвестный мужчина пытался душить рязанку, вырвал волосы и повалил на землю. После этого сбежал.

Сообщается, что прохожих рядом не было, поэтому помочь никто не мог. Пользователь ВК надеется, что нападение мог заметить кто-то из жильцов соседних домов.

Нападавшего описывают так: невысокий мужчина средних лет. Худой и лысый. На нём были светлые джинсы и кожаная куртка. Также в описании присутствует слово «неадекватный».