На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду из-за аварии

В среду, 5 августа, из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе в Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По данным сайта мэрии Рязани, до 17 часов воды не будет в домах №№15 корпус 1 и 2 на улице Качевской, а также в домах №№8, 10, 10 А на улице Предзаводской.

До окончания ремонтных работ без холодной воды придётся обходиться жильцам домов №№88, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41 на улице Стройкова; №№89, 91, 91 корпус 1, 93, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 95 корпус 3, 97, 99 на улице Ленинского комсомола и домов №№35, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 39 на улице 10-я Линия.