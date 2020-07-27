С понедельника, 27 июля, ещё на нескольких улицах Рязани отключили горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что горячей воды не будет до 9 августа из-за плановых профилактических работ на системах и объектах теплоснабжения.

В этот период без ГВС придётся обходиться жильцам домов №№14, 16, 28, 30 на улице МОГЭС, также воду отключат в детском саду №10.

На Первомайском проспекте в Рязани горячую воду отключат в домах №№61 (школа №13), 27Б, 31, 55, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 61, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 2, 68/2.

Также отключения коснуться дома №3 в 3-м переулке МОГЭС; дома №5 на улице Весенней; домов №№7, 22, 26, 26А, 28, 38, 42, 89, 91, 97, 99, 101 на улице Вокзальной; дома №11 на улице Дзержинского; домов №№2, 3, 3В на площади Димитрова; дома №18 на Московском шоссе и дома №1 в Пожарном переулке.