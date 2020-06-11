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На нескольких улицах Рязани отключат электричество

7info
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В понедельник, 15 июня, из-за проведения работ на воздушной линии в Рязани отключат электричество на нескольких улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По данным сайта мэрии, света не будет с 09.30 до 16.00 в домах с 4 по 50, с 54 по 64 (чётная сторона) на улице Новой; домах №№1, 2, 3, 5, 6 на 1-м проезде Новой; в домах с 1 по 6 на 2-м проезде Новой; в домах №№3, 4, 5, 7, 9, 11 на 1-м Гражданском проезде.

Кроме того, электричество отключат в домах с 12 по 20, №24, 25, 27, 29 на улице Гражданской; домах №№19, 21, 23, 24, 25 на улице Совхозной; домах с 1 по 38 и №40 на улице Электрозаводской, а также в доме №17 на улице Попова. 

Работы производит МУП «РГРЭС».

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