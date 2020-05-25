На нескольких улицах Рязани отключат электричество

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Во вторник, 26 мая, в Рязани из-за проведения работ на воздушной линии отключат электричество. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Света не будет с 09.30 до 16.00 в посёлке Борки. Электричество отключат в домах №59А, с 93 по 96Б на улице 5-й район; в домах с 30 по 35, с 37 по 47 на улице 6-й район; с 1 по 14А, с 16 по 19А, 21, с 23 по 28, с 30 по 57, 59, с 60 по 64А, с 66 по 69, с 71 по 77, 80 на улице 9-й район. Также света не будет в домах №№2, 3, с 5 по 8, с 34 по 38, 40, 40А, с 43 по 45, с 47А по 59, 61, 63А на улице 10-й район; в домах с 97 по 104, с 106 по 109, с 111 по 118 на улице 11-й район и в домах №54, с 78 по 80, 82, с 86 по 101, с 103 по 109, с 11 по 106 на улице 12-й район.

По данным мэрии, работы будет производить МУП «РГРЭС».