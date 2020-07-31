На Московском шоссе в Рязани сбили пешехода

На Московском шоссе в Рязани автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ДТП случилось в четверг, 30 июля, в 17.30 у дома №28. По данным Госавтоинспекции, 57-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сбил 43-летний житель Рязанской области, управлявший автомобилем «Лада Приора».

В результате наезда пешеход получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка.