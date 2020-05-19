В понедельник, 18 мая, на Михайловском шоссе в Рязани произошло ДТП. В 22.45 около дома № 2 столкнулись седельный тягач «Мерседес Бенц» с полуприцепом и автомобиль «Деу Нексия».
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, в результате столкновения 22-летний пассажир «Дэу Нексия» получил травмы и был доставлен в больницу.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
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