На Лыбедском мосту археологи обнаружили булыжную мостовую XIX-XX веков

В четверг, 15 октября, археологи начали проводить раскопки на Лыбедском мосту. Уже через день специалисты обнаружили древнюю булыжную мостовую, сообщает группа ВК «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция«.

Когда рабочие начали снимать асфальт, то обнаружили под покрытие булыжники. Археологи утверждают, что на сохранившихся архивных фотография четко видна булыжная мостовая, поэтому данная находнка была ожидаемой.

— Булыжная мостовая была впервые уложена здесь в 1849 — 1850-х годах и использовалась до середины XX века. Дикий камень до сих пор очень крепкий, — рассказывает специалист.

Археологи предложили управлению благоустройства города сохранить массив этой мостовой для последующего благоустройства территории города. Заказчик работ и подрядчик поддержали данную идею.

Сейчас перед археологическим центром стоят задачи по расчистке наиболее сохранившихся участков булыжной мостовой, фиксировании дорожного покрытия археологическими методами.