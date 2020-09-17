На корпусе больницы им. Семашко открыли доску памяти профессору Талышинскому

В четверг, 17 сентября, на одном из корпусов больницы имени Семашко торжественно открыли доску памяти профессору Абасу Талышинскому, сообщает пресс-служба городской администрации.

На мероприятии присутствовали зампредседателя регионального правительства Роман Петряев, министр областного здравоохранения Андрей Прилуцкий, глава муниципального образования города Юлия Рокотянская, замглавы администрации Надежда Штевнина, ректор РязГМУ Роман Калинин.

Абаса Мехтиевич Талышинский возглавлял кафедру РязГМУ 25 лет, создал первую в Рязани клинику с полном спектром ЛОР-операций. Специалист первым в СССР внедрил методику общего обезболивания при операциях, разработал и запатентовал роторасширитель, которым пользуются медики до сих пор. Абаса Талышинский умер в 2005 году в возрасте 80-ти лет.