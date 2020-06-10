На канале «Звезда» покажут шоу о путешествии в Рязанскую область

В начале 2020 года на телеканале «Звезда» стало выходить автомобильное трэвл-шоу «Круиз-контроль». Программа рассказывает о бюджетных маршрутах выходного дня.
Один из выпусков будет посвящён Рязанской области. Ведущая Юлия Розенберг расскажет о путешествии из Москвы в Касимов. По дороге она посетит Гжель, Константиново, Рязанский Кремль и сам Касимов.
Выпуск о Рязанской области выйдет в эфир 13 июня в 12:30.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram