На каких условиях можно трудоустроить несовершеннолетних

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Летом многие школьники находят подработку. Трудовым законодательством предусмотрены определенные условия при трудоустройстве несовершеннолетних.

Об этом в рамках проекта «Прокуратура поясняет» нам расскажет старший прокурор апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области Ирина Зимакова.

Статьей 63 Трудового кодекса РФ регламентируется возраст, с которого допускается заключение трудового договора. По общему правилу с 16 лет, а для выполнения легкого труда – с 15 лет. С письменного согласия одного из родителей (попечителей) и органа опеки и попечительства без ущерба для освоения образовательной программы – с 14 лет, а в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках — до достижения 14 лет.

Также, ТК РФ определен перечень работ, на которых запрещено применение детского труда:

– на подземных работах;

– на работах, выполняемым вахтовым методом;

– с вредными и (или) опасными условиями труда,

– на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Подростки не могут быть приняты на работу в ночные бары и клубы, для производства, перевозки и торговли спиртными напитками и табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, в казино и иные заведения игорного бизнеса,

– запрещаются переноска и передвижение тяжестей, превышающих предельные нормы, утвержденные Постановлением Минтруда России от 07.04.1999 № 7.

Перед приемом на работу и в дальнейшем до достижения 18 лет несовершеннолетние подлежат обязательному ежегодному медицинскому осмотру.

Работникам, не достигшим 18 лет, гарантирован ежегодный отпуск большей продолжительности, чем у всех остальных, – 31 календарный день, который они могут использовать в любое удобное для них время. При этом ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен несовершеннолетнему работнику до истечения шести месяцев непрерывной работы в организации по его заявлению.

Статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних:

– в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;

– в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.

Несовершеннолетнего работника нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время с 22.00 до 6.00 час, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Для лиц, не достигших 18 лет, не устанавливается испытание при приеме на работу.

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

За несоблюдение трудовых прав детей предусмотрено наступление административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства.