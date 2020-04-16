На границе Рязанской и Московской областей выставили пост

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На границе Рязанской и Московской областей установили специализированный пост. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Пост в деревне Срезнево Рыбновского района организован для борьбы с распространением коронавируса. Кроме полицейских, там находятся сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, медики.

Главная задача поста – контроль за приезжающими в Рязанскую область и выявление у них признаков заболевания. Для этого сотрудники ГИБДД останавливают проезжающие автомобили.

Кроме того, они проверяют состояние машин, выявляют различные нарушения ПДД.

– За первые 8 часов работы нового развернувшегося на границах двух областей поста сотрудниками ГИБДД выявлено более 50 правонарушений, – говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Рязанской области.