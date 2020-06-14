На федеральном канале показали Рязань и Касимов

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В субботу, 13 июня, в эфир телеканала «Звезда» вышел новый выпуск тревел-шоу «Круиз контроль». Передача называлась «Москва – Касимов».

Ведущая программы Юлия Розенберг проехалась по этому маршруту. По пути она побывала также на родине Сергея Есенина в селе Константиново, заехала в Рязань. Кроме того, Юлия проехала через Гжель, где узнала секреты старинного производства.

В Рязани Розенберг посетила Кремль, который описывается в передаче, как один из самых масштабных в России.

Передача также познакомила зрителей с историей и настоящим Касимова, кроме того, показала, как готовится фирменное татарское блюдо ляваши.