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Совещание по вопросам благоустройства, организации деятельности городского хозяйства, а также работы социальной сферы глава администрации провела в режиме видеоконференции. В частности, обсуждались этапы реализации национальных проектов – «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Так, завершена работа с документацией по благоустройству общественных пространств, ремонту дорожного полотна, заявки по объектам направлены в Центр торгов. Начаты работы на нескольких дворовых территориях – на них вышли подрядные организации.

Управлением транспорта проводится ежедневный мониторинг наполняемости общественного транспорта, по итогам которого решается вопрос добавления количества единиц техники на те или иные маршруты.

Кроме того, в областном центре продолжается дистанционное обучение детей. Для школьников льготных категорий организована выдача продуктовых наборов. На этой неделе дети получат продукты из расчёта на 9 учебных дней.

Елена Сорокина поручила проработать вопрос организации бесконтактного комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на следующий учебный год. Управлением образования будут предложены сроки комплектования детских садов и составлена дорожная карта.

Также глава администрации отметила, что в Рязани продолжается регулярная дезинфекция городских территорий. Обработка улиц новым аэрозольным методом планируется на этой неделе. При благоприятных погодных условиях работы проведут в четверг и пятницу.

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