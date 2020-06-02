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На двух улицах Рязани приступили к капитальному ремонту дорог

7info 2
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В Рязани начали ремонтировать дороги на улицах Щедрина и Высоковольтной. Протяжённость каждого участка составит 900 м.

В рамках нацпроекта «Безопасные дороги» началось фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общая протяженность каждого участка дороги составит порядка 900 м.

На улице Забайкальской на участке длинной 1,423 км уже уложили выравнивающий слой.

Как сообщает сайт администрации города, на указанных участках заменят дорожное покрытие, уложат бордюрный камень, отремонтируют съезды, подъездные карманы к остановкам и тротуары.

По плану работы должны быть закончены к концу сентября.

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