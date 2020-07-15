На автодороге Рязань – Скопин произошло смертельное ДТП

В результате ДТП на автодороге Рязань-Пронск-Скопин погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 14 июля. в 16.35 на 94-м километре автодороги. 33-летний житель Воронежа, ехавший за рулём автомобиля БМВ, не убедился в безопасности манёвра, не учёл дорожные и метеорологические условия и допустил столкновение с «Ладой Вестой» под управлением 62-летнего жителя Скопинского района.

Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте, второму водителю потребовалась медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка.