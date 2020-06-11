На 16 улицах Рязани отключат горячую воду

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С понедельника, 15 июня, в Рязани продолжатся плановые отключения горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Адреса отключения воды опубликованы на сайте мэрии Рязани.

С 15 по 26 июня горячей воды не будет в детском саду №141 и доме №15 на улице Яхонтова. Также воду отключат в домах №9/15 на 1-м проезде Ломоносова, в доме №16 на улице Васильевской, в домах №№1, 3, 7, 9, 11, 13 на улице Гайдара, в домах №№108, 110, 112 на улице Есенина, в доме №10 на Курортном проезде, доме №22 на улице Маяковского.

Кроме того, в этот период горячей воды не будет в домах №№ 240 корпус. 1, 250 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на Михайловском шоссе; в домах №№51, 51 корпус 1, 2, 3, 53, 53 корпус 1, 2, 3 и №55 на улице Новосёлов; в домах №3 и №4 на улице Полевой; домах №№3, 7, 7А, 11/19 на улице Пугачёва, в домах №2 и №17 на улице Разина и в домах №№9, 9 корпус 1, 2 на улице Шереметьевской.

С 15 по 24 июня горячую воду отключат по следующим адресам:

— улица 1-я Красная, дома №26, №28;

— улица Октябрьский городок, дома №7, №8, №32;

— улица Старореченская, дом №15 корпус 1.