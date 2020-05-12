Мужчина утонул, пытаясь догнать уплывшую лодку

В Касимовском районе утонул 62-летний житель посёлка Сосновка. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
ЧП случилось на одном из водоёмов района в понедельник, 11 мая. Мужчина поехал туда на рыбалку. Около 10 часов вечера очевидцы позвонили спасателям и рассказали, что он утонул, пытаясь догнать вплавь лодку, удалявшуюся от берега.
Сегодня утром спасатели достали труп из воды. Сейчас устанавливаются причины гибели мужчины. Вполне вероятно, что в холодной воде у него не выдержало сердце.
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