Мужчина пожаловался на незаконное задержание в Шацке

Популярный паблик Новости Рязани ВКонтакте опубликовал информацию об избиении мужчины сотрудниками полиции в городе Шацке.
По словам Михаила Камакина, его задержали днём 17 мая в здании автовокзала в Шацке. Мужчина пришёл туда за билетом в Рязань и ждал возвращения кассирши. В этот момент в зал вошёл человек в маске и в форме полиции. После этого правоохранитель попросил у мужчины документы. А затем Михаила задержали.
В группе в ВК сообщается, что фотография с участием Камакина была опубликована пресс-службой УМВД, в отчёте о проведённом рейде.
Сам Камакин написал, что он бывший сотрудник милиции и знает закон.
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