Музей И.П. Павлова приглашает на виртуальные выставки и экскурсии

Из-за распространения коронавируса музеи по всей стране закрыты. Но многие перешли на виртуальную работу. Не остался в стороне и музей-усадьба академика И.П. Павлова, сообщает сайт администрации города.
Обо всех событиях из жизни музея, виртуальных выставках и экскурсиях можно узнавать на его сайте и в группе ВКонтакте.
Все желающие могут, не выходя из дома, посетить выставку «Мировая слава ученого», в которой рассказывается о зарубежных поездках и научной деятельности И.П. Павлова.
А можно совершить виртуальную прогулку с великим физиологом по губернской Рязани, в онлайн-экскурсии «Прогулка с Павловым: Рязань XIX века», прослушать аудиоэкскурсию и посмотреть каким был наш город при жизни ученого.
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