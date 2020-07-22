Мусульманам рассказали, как будут отмечать Курбан-байрам в Рязанской области

В пятницу, 31 июля, мусульмане всего мира будут отмечать главный праздник Ислама – Праздник жертвоприношения – Курбан-байрам – Ид аль-Адха.

В связи с эпидемиологической ситуацией все массовые мероприятия отменены.

Как рассказали в Духовном управлении мусульман Рязанской области, вместо коллективного намаза, каждый может прочитать дополнительный намаз в пятницу, 31 июля, с 5:30 до 12:00 часов, желательно в 8:45 утра.

В 9:00 часов начнётся прямая трансляция праздника Ураза-байрам из Московской Соборной мечети по телеканалу «Россия 1».

Точное место проведения праздничного намаза будет объявлено позже в зависимости от эпидемиологической ситуации.