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Можно ли поменять ребёнку имя без согласия супруга

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РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

Жена хочет поменять нашему сыну имя. Мы вместе не проживаем. Может ли она сделать это без моего согласия?

На этот вопрос нам поможет ответить прокурор Шиловского района Валерий Шкаев.

Согласно п. 1 ст. 59 СК РФ, по совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой (п. 3 ст. 59СК РФ).

Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия.

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