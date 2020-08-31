Мост на улице Ленина начнут ремонтировать с 5 сентября

Со среды, 2 сентября, подрядчик начнёт подготовку к ремонту Астраханского моста на улице Ленина в Рязани. С 5 сентября должны начаться сами ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Мэр Рязани Елена Сорокина поручила подразделениям администрации минимизировать неудобства для жителей города. Рязанцев должны вовремя инормировать о перекрытии движения, сообщать об изменениях в работе общественного транспорта, о возможных путях объезда.

Напомним, мост через речку Лыбедь у цирка будут ремонтировать в два этапа. Работы должны завершить уже в 2021 году.