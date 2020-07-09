Москвич пытался украсть дизельное топливо в Рязанской области

-

Житель Московской области пытался украсть дизельное топливо в Рязанской области.

В ноябре 2019 года в лесу около деревни Иванисово Клепиковского района мужчина нашёл шланг с запорным устройством в виде крана, предназначенного для несанкционированного отбора нефтепродукта – дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Новки-Рязань» АО «Транснефть-Верхняя Волга». Он решил украсть топливо.

30 декабря 2019 года нарушитель приготовил 10 ёмкостей для хранения жидкости, загрузил их вместе со шлангом в кузов автомобиля марки «МАЗ» и приехал к месту обнаруженного им отвода от нефтепродуктопровода.

Довести задуманное до конца нарушитель не успел. Его заметили охранники, осуществляющие обход пролегающего поблизости газопровода. Мужчина пытался сбежать, но был задержан.

Вред, который могли бы причинить его действия, оценивается в размере 393 600 рублей.

На суде злоумышленник признал свою вину. Ему назначен штраф в размере 150 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.