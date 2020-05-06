Мошенники запугивают рязанцев штрафами за нарушение самоизоляции

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Действующий режим самоизоляции стал еще одной темой, которой пользуются мошенники. В Москве, например, они рассылают СМС с предложением купить пропуск, дающий право на свободное передвижение. Если гражданин решит стать обладателем «документа», деньги уходят на счет злоумышленников, а никакого пропуска покупатель не получает.

В Рязани жители стали получать сообщения о нарушении режима самоизоляции. Якобы данные геолокации показали, что человек передвигается без должного основания, за что ему полагается штраф. Оплатить штраф предлагается сразу же, перейдя по ссылке или отправив деньги по номеру телефона, в противном случае гражданина пугают уголовной ответственностью.

«Хотя ссылки зачастую похожи на официальные, не стоит доверять таким сообщениям, — предостерегает начальник отдела безопасности Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Владимир Гришин. – Скорее всего ссылка ведет на фишинговый сайт, а телефон принадлежит частному лицу. Следует помнить, что официальное решение о штрафе приходит со всеми реквизитами той организации, которая его назначила: это не может быть телефонный номер, и получателем не может быть частное лицо или коммерческая организация».

Отделение Рязань напоминает о мерах предосторожности: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить данные банковских карт на неизвестных сайтах, проверять адресную строку сайта, установить на телефон и компьютер антивирусное обеспечение, а для повседневных расчетов завести отдельную платежную карту.