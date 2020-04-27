Мошенники выманили у рязанки 430-тысяч рублей

53-летняя жительница Рязани лишилась 430 тысяч рублей. Женщине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к ее деньгам. Мошенник предложил женщине спасти средства, переведя их на резервный счет.
Следуя указаниям мнимого сотрудника банка, женщина сама перевела на его счёт все свои сбережения.
Как и следовало ожидать, на связь звонивший больше не выходил.
Женщина обратилась в полицию. В настоящее время принимаются меры по установлению личности злоумышленника.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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