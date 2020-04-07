Мошенники пытались выманить у рязанки 96 тысяч рублей

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Жительница Рязани Мария Л. едва не лишилась 96 тысяч рублей. Ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она спросила, осуществляла ли держательница карты перевод 5700 рублей. Услышав отрицательный ответ, собеседница сказала, что блокирует мошенническую операцию и соединяет клиентку со службой безопасности для предотвращения дальнейших хищений.

«Мужчине, с которым меня соединили, я предложила заблокировать все карты, — рассказала Мария Л. – Но он возмутился и сказал, что у меня хотят украсть 96 тысяч, а мне все равно. В тот момент я даже не задала себе вопрос, почему сумма вдруг увеличилась в 16 раз».

«Сотрудник службы безопасности» начал задавать вопросы, сколько карт есть у женщины, какие суммы находятся на счетах. Затем он сказал отправиться в ближайшее отделение банка. Для борьбы с мошенниками он предлагал снять все деньги с карты и перевести на новый счет, который обещал открыть сразу же. Разговор длился около 20 минут. Несколько раз связь обрывалась, но мужчина перезванивал, причем с разных номеров.

Когда рязанка приехала в офис банка, он прислал ей через мессенджер документ, в котором якобы был договор, но файл был сохранен таким образом, что открыть его было невозможно. Тогда мужчина любезно согласился продиктовать цифры. Жертва практически выполнила его указания, но увидела реальную сотрудницу и решила уточнить информацию у нее. После диалога с менеджером мошенник повесил трубку. Как рассказали женщине в банке, только в данный офис в этот день обращались еще трое рязанцев, столкнувшихся с аналогичными действиями злоумышленников.

«Если вам поступил звонок из кредитной организации, и собеседник просит сообщить сведения по карте или перевести деньги на сторонний счет, лучшим выходом будет положить трубку, ‒ советует заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Денис Никитин. – Для начала проверьте, действительно ли совершена операция по вашей карте. С большой долей вероятности все средства будут на месте. А затем в любом случае сообщите о попытке мошенничества в банк и правоохранительные органы. Чем больше такой информации будет собрано, тем выше шанс найти преступников».