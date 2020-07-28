Мошенники похитили у рязанцев более 180 тысяч рублей

В Рязанской области с банковских карт трёх жителей мошенники похитили более 180 тыс рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во всех случаях злоумышленники действовали по одной схеме: на телефон жертве звонил «сотрудник банка» и сообщал о попытке перевести деньги с их карты. Затем он спрашивал секретные сведения и просил выполнить определённые действия. В итоге люди лишились сбережений.

В Рязани у 45-летней предпринимательницы похитили более 25 тыс рублей, у 46-летнего рабочего из Скопина украли более 26 тысяч. Хуже всего пришлось 41-летней жительнице Касимовского района, у которой с карты сняли 131 тыс рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ. Если злоумышленников найдут, им может грозить до 5 лет лишения свободы.