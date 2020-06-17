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Мошенники атакуют рязанцев в мессенджерах

7info 2
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Рязанцам стали поступать сообщения в мессенджерах, сообщающие о получении некой компенсации. «За несколько дней мне пришло сразу несколько таких сообщений, — рассказывает Лия Р. – В каждом обещали деньги. Одно было от частного лица, в другом говорилось о какой-то Федеральной службе компенсаций».

Мошенники используют несколько схем для хищения средств граждан, поясняют в Отделении Рязань ГУ Банка России по ЦФО. Один из вариантов – ссылка на фишинговый сайт. Для получения «компенсации» (за НДС, детей, здоровье и т.п.) гражданам предлагается перейти по адресу для заполнения сведений о себе. Но сайт создан специально для того, чтобы собирать личные и платежные данные пользователей, под видом реально существующей или выдуманной организации. В некоторых случаях при переходе по ссылке загружается вирус, который крадет данные с устройства, например, при использовании онлайн-банкинга.

Также нередко на таких сайтах или в группах, создаваемых в мессенджерах, необходимо указать данные карты, якобы для перечисления на нее средств. Стоит придерживаться основных правил безопасности: не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС, под каким бы предлогом эти сведения ни пытались узнать.

Нередко «компенсация» заканчивается тем, что гражданам предлагают оплатить пошлину, страховой взнос или налог. «Мошенники стараются усыпить бдительность людей. Для этого они часто стараются создать искусственный ажиотаж и дефицит времени, – рассказывает начальник отдела безопасности Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Владимир Гришин. – Чтобы не стать жертвой злоумышленника, следует тщательно проверять информацию, не поддаваясь на провокации. Если государство назначает какие-либо выплаты и компенсации, сообщение об этом будет в открытом доступе. Не переходите по присылаемым ссылкам от неизвестных, даже если они представляются именем авторитетной организации. Проверьте данные самостоятельно на официальном сайте, это потребует совсем немного времени, но сохранит ваши средства».

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