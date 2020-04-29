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Мошенник украл с карты пенсионерки 320 тысяч рублей

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В Рязани мошенник украл с карты 70-летней женщины 320 тысяч рублей. Пенсионерке позвонил неизвестный. Он назвался работником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается завладеть её сбережениями.

Чтобы спасти деньги, мошенник попросил сообщить ему персональные данные и сведения о банковских картах. Доверчивая женщина так и сделала. В итоге она сама перевела все свои деньги на чужой счёт.

Обнаружив, что все сбережения пропали, пенсионерка обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника.

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