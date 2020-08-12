Момент наезда на велосипедиста на Московском шоссе попал на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлён момент наезда автомобиля на велосипедиста на Московском шоссе в Рязани. Запись размещена на канале Дороги Рязани.

Напомним, ДТП случилось в Рязани вечером в пятницу, 7 августа. Велосипедиста 1977 года рождения сбил автомобиль «Киа Рио». Позднее пострадавший мужчина скончался.

Отметим, что женщина, управлявшая автомобилем, проехала на красный свет. При этом и сам велосипедист ехал по пешеходному переходу, а не шёл пешком и вёз велосипед рядом с собой.