Момент аварии с молодожёнами в Рязани попал на видео

-

В интернете появилось видео с моментом жёсткой аварии на улице Зубковой в Рязани. Запись опубликована на канале Дороги Рязани

Напомним, аварий на перекрёстке у ледового дворца «Олимпийский» произошла вечером в пятницу, 31 июля. Автомобиль Mitsubishi Lancer и врезался в опору уличного освещения.

В ДТП пострадали четыре человека, в том числе молодожёны, у которых на субботу была намечена свадьба. Они езди за пределы Рязани, чтобы привезти на торжество бабушек.

На кадрах видео с моментом ДТП можно увидеть, как иномарка на большой скорости въезжает на перекрёсток. В этот момент на светофоре уже загорелся красный свет. Уходя от столкновения с машинами, выехавшими со стороны автозаправки, водитель теряет управление и врезается в столб.