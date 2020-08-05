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Момент аварии с молодожёнами в Рязани попал на видео

7info
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В интернете появилось видео с моментом жёсткой аварии на улице Зубковой в Рязани. Запись опубликована на канале Дороги Рязани

Напомним, аварий на перекрёстке у ледового дворца «Олимпийский» произошла вечером в пятницу, 31 июля. Автомобиль Mitsubishi Lancer и врезался в опору уличного освещения. 

В ДТП пострадали четыре человека, в том числе молодожёны, у которых на субботу была намечена свадьба. Они езди за пределы Рязани, чтобы привезти на торжество бабушек.

На кадрах видео с моментом ДТП можно увидеть, как иномарка на большой скорости въезжает на перекрёсток. В этот момент на светофоре уже загорелся красный свет. Уходя от столкновения с машинами, выехавшими со стороны автозаправки, водитель теряет управление и врезается в столб. 

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