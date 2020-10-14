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Новости РязаниПроисшествия

Момент смертельной аварии с четырьмя погибшими на рязанской трассе попал на видео

Елена Лобанова

26 сентября в Рязанской области произошла смертельная авария. В ДТП погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Видео произошедшего появилось в группе ВК «Русские Дороги | ДТП, Аварии, видеорегистратор«. 

Авария случилась на 268-м километре автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» примерно в 14:10. Момент столкновения «Kia Rio» и «Chevrolet Aveo» смог запечатлеть видеорегистратор автомобиля, двигавшегося позади. 

На записи видно, что «Kia Rio», за рулем которой находился 29-летний мужчина, обогнала движущийся в том же направлении автомобиль, у которого и был включен регистратор. 

Далее видно, что на встречной полосе двигался черный автомобиль «Chevrolet Aveo». По непонятным причинам «Chevrolet Aveo» начал сворачивать на встречную полосу. Заметив это, «Kia Rio» немного притормозила и пыталась уйти от удара, повернув руль влево. Однако в этот же момент встречный автомобиль пытался вернуться на свою полосу. Быстро среагировав, 29-летний мужчина снова попытался уйти от удара. Он повернул свой автомобиль направо одновременно с «Chevrolet Aveo», который также хотел исправить ситуацию. В результате две машины столкнулись лоб в лоб, отчего «Kia Rio» вылетела в кювет и перевернулся. Другой же автомобиль остался стоять на колесах, но перевернулся примерно на 180 градусов. 

В этой страшной аварии погибли 29-летний водитель «Kia Rio» вместе с 26-летней рязанкой, а также две девочки 6-ти и 7-ми лет, которые ехали в «Chevrolet Aveo». 46-летняя женщина-водитель и ее 4-летняя пассажирка остались живы. Их госпитализировали вместе с 28-летним пассажиром «Kia Rio». 

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