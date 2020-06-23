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Молодые специалисты РНПК навестили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

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В преддверии парады Победы, который в этом году состоится 24 июня, молодые специалисты АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего предприятия НК «Роснефть», РНПК навестили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ранее работавших на нефтезаводе. Молодёжь поздравила ветеранов с 75-летием со Дня Победы и передала подарочные наборы, а также поздравительные открытки и рисунки, которые дети работников предприятия сделали сами.

Традиционные встречи ветеранов войны и молодых нефтяников позволяют поблагодарить поколение победителей, оказать им необходимую заботу и внимание. В такие моменты ветераны делятся с молодёжью воспоминаниями о военном времени, о работе на заводе. Фотографии, которые с удовольствием показывают ветераны, напоминают им о приятных моментах жизни или о близких людях, а молодёжи позволяют прикоснуться к истории. В уютной домашней обстановке молодые специалисты рассказывают ветеранам о том, что происходит сегодня на нефтезаводе, о планах по его развитию.

В 2020 году большинство мероприятий, посвящённых 75-летию Победы, проходили в режиме онлайн. Рязанская НПК приняла активное участие во многих всероссийских акциях. В окнах заводоуправления были вывешены Государственные флаги России, работникам, задействованным в непрерывном процессе производства, раздавали Георгиевские ленточки, на установке каталитического крекинга высотой 54 метра работники подняли знамя Победы как символа доблести, славы и благодарности поколению фронтовиков за мирное небо. Этой чести по традиции были удостоены ветераны и лучшие молодые операторы технологического объекта.

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