18-летняя рязанка на «Хёнде Тусан» вылетела в кювет и опрокинулась

В четверг, 24 сентября, в Старожиловском районе 18-летняя рязанка вылетела в кювет и перевернулась. В машине с ней находились еще две женщины, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла на 29-м километре автодороги «Рязань-Ряжск» примерно в 9:15. По предварительной информации, девушка превысила скорость и не справилась с управлением. Из-за этого машину занесло в кювет с последующим опрокидыванием.

В салоне также находились две женщины 40-ка и 45-ти лет.

— Все находившиеся в автомобиле пострадали. Им оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.