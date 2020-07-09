Молодая девушка устроила ДТП с тремя пострадавшими

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В Пронском районе 21-летняя девушка устроила ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в среду, 8 июля, в 00.10 в селе Береговая-Погореловка. 21-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем «Лада Гранта», съехала в кювет, где машина перевернулась.

Травмы в ДТП получили трое пассажиров легковушки – двое в возрасте 19 лет, один 20-летний. Им потребовалась помощь медиков.

По факту аварии проводится проверка.