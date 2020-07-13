Лето – пора свадеб. А вот для разводов время года обычно не выбирают. Они случаются постоянно, а значит, постоянно возникает и вопрос раздела имущества.

«Могут ли супруги разделить совместно нажитый недостроенный дом?» – такой вопрос нам задали читатели в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

Нам ответили в прокуратуре Московского района.

Да, могут. Объекты незавершенного строительства отнесены законом к недвижимому имуществу. При наличии оснований, установленных статьей 222 ГК РФ, на объект незавершенного строительства может быть признано право собственности по решению суда.

При этом объект незавершенного строительства при разделе имущества супругов существует для суда вне зависимости от регистрации права на него. Соответственно относится к совместно нажитому имуществу, подлежащему разделу с учетом требований статей 38, 39 СК РФ.

Верховный суд Российской Федерации указывает (Дело № 19-КГ19-27), что при отсутствии регистрации права на такой объект суд может поставить вопрос о назначении судебной экспертизы, с помощью которой установить, соответствует ли возведенный сторонами объект строительным нормам и правилам, а также степень его готовности. Тем самым создать условия для установления фактических, а не формальных обстоятельств дела.