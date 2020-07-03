Мобильный интернет стал доступнее для жителей области

-

Tele2 провела работы по улучшению качества связи в Рязанской области. Компания усилила сигнал сети и ускорила 4G-интернет в Рязани, в 8 районных центрах и в местах загородного отдыха.

В Рязани покрытие Tele2 было улучшено на проезде Шабулина – в районе промышленного сектора и продовольственной базы, а также на улице Быстрецкой – в зоне многоэтажной застройки.

В области 4G-интернет ускорили в 8 районных центрах: Елатьма, Захарово, Касимов, Кораблино, Михайлов, Пронск, Спас-Клепики и Ухолово. Причем специалисты компании уделили особое внимание покрытию сети в спальных секторах и в центральной части, где в дневное время зафиксировано большое количество абонентов.

К летнему сезону компания улучшила сигнал сети в 25 населенных пунктах, популярных у любителей загородного отдыха. Работы охватили Рязанский, Спасский, Рыбновский, Клепиковский и другие районы области. Многие локации расположены вдоль федеральных и региональных трасс, что позволило также повысить качество связи для путешественников.