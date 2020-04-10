Многодетную рязанку будут судить за кражу у сына-инвалида 1,5 миллионов рублей

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В Рязани передано в суд уголовное дело многодетной матери, обвиняемой в краже у сына-инвалида 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, деньги мать десятерых детей похитила у своего сына-инвалида в феврале 2017 года. Женщина была лишена родительских прав в отношении этого своего ребёнка. Он воспитывался в интернате для детей-сирот. Как инвалид детства, он получал пенсию, которая приходила на расчётный счёт. В итоге к 18-летию рязанца там накопилось 1,5 миллиона рублей.

Зная об этих деньгах, женщина решила их похитить. Она сообщила сыну, что может положить деньги в закрытый для граждан банк «БУТО», открыв там счёт на имя сына, чтобы он получал проценты. Получив деньги, женщина потратила их на свои нужды.

Во время следствия рязанка заявила, что верить сыну-инвалиду нельзя из-за его заболевания. В то же время экспертиза показала, что парень абсолютно вменяем и дает отчет своим действиям.

Уголовное дело в отношении женщины передано в суд.