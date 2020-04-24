Митрополит Дионисий заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, сейчас митрополит находится в стационаре, заболевание находится в начальной стадии. Состояние здоровья священника опасений у медиков не вызывает.
Также сообщается, что Дионисий будет продолжать дистанционно возглавлять рабочую группу, занимающуюся координацией действий храмов во время пандемии.
Митрополиту Дионисию 44 года. Он родился в Рязани, окончил школу №5, затем учился на факультете истории и английского языка в пединституте (ныне – РГУ имени Есенина). Был настоятелем Иоанно-Богословского монастыря, возглавлял Касимовскую епархию.
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