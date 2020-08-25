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Новости РязаниОбщество

Минздрав прокомментировал информацию о возможном закрытии 10-й больницы в Рязани

7info

Министерство здравоохранения Рязанской области на странице губернатора Николая Любимова дало комментарий по поводу возможного закрытия 10-й больницы и поликлиники в Рязани.

Ранее в интернете появилась информация о том, что после выборов пройдёт оптимизация медицинских учреждений. Якобы, жителей Московского района, которые прикреплены к поликлинике, отправят на обслуживание в поликлинику ОКБ. 

Кроме того, сообщалось, что корпуса больницы передадут московской клинике, а медицинский персонал сократят.

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В Минздраве Рязанской области сообщили, что медицинское учреждение будет работать в обычном режиме и после 13 сентября. Напомним, в этот день пройдут выборы в Рязанскую областную Думу. Одним из лидеров списка «Единой России» идёт главврач ОКБ, к которой присоединили больницу №10, Дмитрий Хубезов. 

– Планов по закрытию, оптимизации, сокращению и изменению статуса отделений не существует, соответственно, подобные перспективы с сотрудниками не обсуждались, – отмечается в сообщении регионального Минздрава.

Также в ведомстве отметили, что для всех отделений закупаются лекарства и расходные препараты. А роддом, который ранее был при больнице №10, стал отделением Перинатального центра. Он также используется по назначению.

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