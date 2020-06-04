Минобороны передало Скопинскому району квартиры в посёлке Желтухинский

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Министерство обороны РФ передало в собственность Скопинского района 347 квартир в посёлке Желтухинский. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил у себя на странице в соцсети ВК губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По словам Любимова, это большое событие, особенно для жителей военного городка.

– Это значит, что никто не окажется на улице, жильё будет оформлено законным образом, – написал глава региона.

Любимов отметил, что после передачи квартир в собственность и заключения договоров социального найма люди смогут получить субсидии на оплату жилья, не лишатся детских пособий и льгот.

– Теперь все эти вопросы будут решены, а администрация получит возможность привести это жильё в порядок, – подчеркнул губернатор.

Николай Любимов выразил благодарность за помощь в решении этого вопроса депутатам Госдумы Андрею Красову и Александру Шерину, а также сенатору Игорю Морозову.