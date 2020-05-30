Министр труда Рязанской области заразился коронавирусом

У министра труда и социальной защиты населения Рязанской области выявлен коронавирус. Об этом сообщили в оперативной группе правительства.
Валерий Емец сейчас находится дома, на карантине. Он чувствует себя хорошо. Болезнь у чиновника протекает в лёгкой форме.
О том, что у министра положительный тест на COVID-19, стало известно в пятницу, 29 мая. Люди, с которыми контактировал заболевший, установлены. Отметим, что с губернатором Николаем Любимовым Емец в последнее время лично не общался, только в режиме видеосвязи.
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