Министр расскажет о проведении ЕГЭ в Рязанской области

Во вторник, 2 июня, министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина проведёт прямой эфир. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в социальной сети ВКонтакте.
Главной темой онлайн-общения с министром станет ЕГЭ. Организаторы сообщают, что Щетинкина расскажет о том, как будут организованы экзамены в регионе и на что следует обратить внимание.
Эфир начнётся в 17 часов в группе Образование и молодежь Рязанской области.
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